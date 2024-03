Presidenza Senegal, primo turno delle presidenziali il 24 marzo

Il presidente senegalese Macky Sall ha fissato per mercoledì 24 marzo il primo turno delle elezioni presidenziali, dopo settimane di profonda crisi e dopo la decisione del Consiglio costituzionale che si è detto contrario a un rinvio delle elezioni oltre la fine del suo mandato, prevista per il 2 aprile.

"Il Presidente della Repubblica ha informato il Consiglio dei ministri della fissazione della data delle elezioni presidenziali per domenica 24 marzo 2024", si legge in un comunicato stampa inviato da un portavoce della presidenza.

Il Consiglio costituzionale ha respinto anche un'altra raccomandazione rivolta al presidente Sall e ha dichiarato che la lista dei 19 candidati già convalidata dall'istituzione non doveva essere rivista. La presidenza senegalese ha preso atto di questa improvvisa accelerazione del calendario annunciando in serata che il primo ministro Amadou Ba ha "lasciato" il suo incarico per guidare la campagna elettorale. Al suo posto è stato nominato l'attuale ministro degli Interni Sidiki Kaba, ha riferito un portavoce.



