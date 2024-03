Frode fiscale, Spagna chiede 4 anni e 9 mesi per Ancelotti

(ANSA-AFP) - ROMA, 06 MAR - La Procura spagnola chiede quattro anni e nove mesi di reclusione a Carlo Ancelotti per frode fiscale. Lo si legge in un comunicato stampa dove la procura della regione di Madrid precisa che "chiederà quattro anni e nove mesi di reclusione" nei confronti dell'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, accusato di aver frodato le casse pubbliche spagnole per oltre un milione di euro nel corso degli anni 2014 e 2015. omettendo di dichiarare il suo reddito derivante dai diritti di immagine. (ANSA-AFP).



