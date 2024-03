Costa, pronto l'emendamento per la secretazione delle Sos

"Ho scritto un emendamento che presenterò la prossima settimana al decreto sicurezza ora all'esame della Commissione Giustizia della Camera per far sì che le 'Segnalazioni di operazioni sospette' vengano coperte dal massimo segreto sin dall'inizio". Ad annunciarlo è il deputato di Azione Enrico Costa commentando con l'ANSA l'inchiesta di Perugia sugli oltre 800 accessi abusivi alle banche dati per raccogliere informazioni anche su personaggi politici. "Nel 2023 - spiega Costa - ci sono state 150mila segnalazioni di operazioni sospette, per la stragrande maggioranza finite nel nulla". E dunque, conclude il deputato, è "incivile che finiscano sui giornali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA