Borsa: l'Europa sale con Powell, si guarda alle banche centrali

Le Borse europee proseguono in rialzo dopo le parole del presidente della Fed, Jerome Powell, ed in vista del beige book. L'attenzione degli investitori si concentra sull'allentamento della politica monetaria da parte delle banche centrali.

Tra i principali listini europei maglia rosa per Madrid (+1,1%). In rialzo anche Londra (+0,27%), Parigi (+0,15%), Francoforte (+0,1%) e Milano (+0,7%). Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 135 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,69%.

A Piazza Affari corrono Tim (+2,2%), in attesa dei conti e del piano, e A2a (+1,9%). In calo Pirelli (-1,2%), con i conti e l'aggiornamento del piano, e Cucinelli (-1,1%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA