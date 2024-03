Le Borse europee chiudono in rialzo con gli investitori che guardano alle prossime mosse delle banche centrali. Dopo le parole del presidente della Fed, Jerome Powell, si attende in serata il beige book e domani la Bce. I mercati valutano la possibilità di un taglio dei tassi d'interesse.

Seduta positiva per Londra (+0,43%), Parigi (+0,28%) e Francoforte (+0,1%).



