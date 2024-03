ANSA/ Hit parade, Tony Boy scalza Mahmood dalla vetta

Con il suo mix di trap e melodies Tony Boy con Nostalgia (Export), quarto album ufficiale dopo Going Hard, Going Hard 2 e Umile, balza in testa alla classifica Fimi degli album e dei vinili più venduti dell'ultima settimana di febbraio.

Scivola di un posto ma rimane saldo nel dominio della sua Tuta Gold Mahmood con l'album post Sanremo Nei letti degli altri. Stabile in terza piazza c'è E poi siamo finiti nel vortice, che pur non contenendo brani sanremesi, è l'ottavo album in studio da 22 settimane in classifica della terza classificata e applauditissima Annalisa.

Quarto Alfa con il suo terzo album in studio Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato, mentre cala quinto dopo 15 settimane in classifica Sfera Ebbasta con X2VR. Scende di un gradino, sesto, il secondo arrivato al festival e osannato dal televoto Geolier con Il Coraggio dei Bambini - Atto II, album da 60 settimane in classifica e re delle classifiche 2023.

Settima tra gli album e seconda tra i vinili Sanremo 2024, la compilation ufficiale dei 30 brani nella 74/a edizione. Festival anche al nono posto con Primo di Clara in discesa dalla sesta posizione.

Tra le nuove uscite anche una vera chicca: all'ottavo posto (al terzo tra i vinili) l'album del primo concerto tenuto dai Cccp Fedeli alla linea a Reggio Emilia il 3 giugno 1983 con anche brani inediti e rarità della band che ha coniugato punk filosovietico e musica melodica emiliana. È stato registrato su nastro Ampex da un quarto di pollice recentemente ritrovato e restaurato visibile nella mostra Felicitazioni! - Cccp Fedeli alla linea 1984-2024 a Reggio fino al 10 marzo.

Debutta decimo (quarto tra i vinili) dopo 9 anni dall'uscita del primo album ufficiale di MezzoSangue, la ristampa di Soul Of a Supertramp in una versione rinnovata. All'interno il singolo "De Anima" riprodotto interamente da MezzoSangue e G-LaSpada.

Invariata per la terza settimana di fila e tutta in salsa Sanremo la top 5 dei singoli: in vetta Tuta Gold di Mahmood, secondo I p' me, tu p' te di Geolier, terza Sinceramente di Annalisa, quarta La noia di Angelina Mango e quinta Casa mia di Ghali.



