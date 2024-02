Sospese nuove regole su bagagli,bici e monopattini sul treno

"Alla luce di alcune richieste, anche da parte di associazioni dei consumatori, Trenitalia comunica che ha deciso di sospendere l'applicazione, a partire dal 1 marzo, del regolamento sul trasporto di bagagli, monopattini e biciclette a bordo treno". LO si legge in una nota di Trenitalia. Il regolamento prevedeva per chi viaggiava sulle Frecce, l'obbligo di contenere bici e monopattini in sacche e non superare ingombri definiti e il limite di 2 bagagli a bordo.





