Salvini, con polizia in discussione a rischio tenuta pubblica

Le immagini degli scontri a Pisa "mi hanno fatto sicuramente impressione, ma per quello che mi riguarda non si mettono mai in discussione le forze dell'ordine. Un poliziotto, così come un carabiniere, un operaio, un ingegnere, un ministro, come un barista può sbagliare. Ci sta, e si lavora per sbagliare sempre meno.

Mettere in discussione centinaia di migliaia di donne e uomini in divisa è pericoloso per la tenuta della Repubblica". Così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a chi gli chiedeva un commento sull'esito delle elezioni regionali in Sardegna, in un punto stampa a margine della visita al cantiere della linea AV/AC Brescia Est-Verona a Desenzano del Garda. "Quando la gente manifesta chiedendo l'autorizzazione e non insultando i poliziotti, non sputandogli addosso non rischia nulla", ha aggiunto.



