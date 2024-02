Lario, io "velina ingrata" avevo contro potere e stampa

"Sono passata dall'essere 'una velina ingrata', al tribunale di Milano che mi ha negato ogni diritto.

Un salto di 10 anni in cui mi sono sentita un po' vessata. Cosa facevo? Subivo ed è difficile combattere contro il potere e la stampa soprattutto quando la stampa è piegata al potere. Io l'unica cosa che potevo fare era qualche passo indietro e quelli ho imparato a farli, forse dall'equitazione". Lo afferma Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi per la prima volta in tv ospite di 'A cena da Maria Latella' il dinner talk in onda domani alle 21 su Sky TG24.



