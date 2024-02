Corte suprema apre inchiesta su Puigdemont per terrorismo

La Corte suprema spagnola ha deciso all'unanimità l'apertura di un'inchiesta per l'ex presidente catalano ed eurodeputato Carles Puigdemont e per l'ex deputato catalano Ruben Wagensberg ipotizzando il reato di terrorismo per il caso Tsunami, relativo alle proteste violente della piattaforma indipendentista nel 2019, all'indomani delle condanne dei leader indipendentisti catalani.

Lo si apprende da fonti giudiziarie citate dalla tv nazionale Rtv.

La decisione della Corte suprema di dichiararsi competente e di indagare Carles Puigdemont e Ruben Wagensberg, attualmente eurodeputati, per il reato di terrorismo in relazione alle proteste dello Tsunami Democratic ha visto il parere contrario della Procura dell'alto tribunale dell'Audiencia Nacional.

Secondo i magistrati della Corte suprema, "è necessario e pertinente che siano chiamati al procedimento, al fine di essere sentiti come indagati, con tutti i diritti e le garanzie previste nel nostro ordinamento giuridico. Azioni di indagine che non può realizzare il giudice istruttore, ma solo questa Sala penale, trattandosi di deputati coperti da immunità", è detto nell'ordinanza notificata oggi agli interessati, ripresa da la Vanguardia.



