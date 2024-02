Nel carrello della spesa rincari del 5,1%, sulla verdura +18,1%

L'Istat registra ancora "tensioni" sui prezzi degli alimenti freschi, nonostante il cosiddetto "carrello della spesa" con i beni alimentari e per la cura della casa e della persona continui a decelerare a gennaio a +5,1% dal +5,3% del mese precedente.

In particolare accelera il ritmo di crescita su base annua dei prezzi dei vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate con rincari che raggiungono il 18,1% annuo (da +13,5%).

Per la frutta fresca e refrigerata l'aumento annuo è del 12,9% (era +13,9% il mese precedente).



