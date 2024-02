L'account di Yulia Navalnaya, vedova dell'oppositore russo Alexei Navalny, è stato ripristinato dalla piattaforma X (ex Twitter) dopo meno di un'ora di sospensione, per violazione delle regole di utilizzo. Navalnaya ha creato il suo account ieri, dopo aver annunciato che avrebbe preso il posto del marito nella sua lotta politica. Non sono stati forniti dettagli sul motivo della breve sospensione.



