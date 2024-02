Labriola incontra manager, 'obiettivo mantenere le promesse'

"Tim sta ottenendo grandi risultati ma resteremo concentrati perché la nostra sfida è costruire la credibilità, renderla sempre più solida realizzando costantemente ciò che promettiamo di raggiungere, esattamente come abbiamo fatto in questi due anni". Così l'amministratore delegato del gruppo, Pietro Labriola, incontrando quasi mille manager dell'azienda per presentare i risultati del 2023.

"Bravi tutti quanti voi per quello che avete fatto e per quello che state continuando a fare", ha detto il top manager.

Da Labriola anche un passaggio sulla separazione della rete. "È vero che ci separeremo e diventeremo due aziende ma saranno entrambe aziende leader nel loro settore. ServCo - ha ricordato sarà il principale operatore e il più infrastrutturato". Mentre "Netco sarà il punto di riferimento per il mercato wholesale della fibra".



