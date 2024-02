Una gigantografia con la foto del dissidente russo morto in carcere e la scritta: 'In memoria di Alex Navalny'. Questa l'immagine posta davanti la statua del Marco Aurelio, in piazza del Campidoglio, dove tra poco partirà la manifestazione per rendere omaggio al dissidente russo. Sotto la foto di Navalny anche fiori, candele e diversi messaggi: 'Ucciso da Putin. Ucciso ma non piegato', recita una frase scritta a mano su un cartello.



