Tajani, 'Navalnaya determinata, si batte per la libertà'

"Yulia Navalnaya è una donna che vuole continuare a battersi per difendere la libertà nel suo Paese e ha ribadito che la Russia non è Putin e Putin non è la Russia, l'abbiamo trovata determinata". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Consiglio Esteri a Bruxelles. "Borrell, a nome di tutti noi, le ha assicurato che continueremo a sostenere il diritto di espressione in Russia, di poter condurre battaglie politiche e chiederemo la liberazione di tutti i prigionieri politici", ha aggiunto il titolare della Farnesina.



