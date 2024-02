Risorse Fsc, accolto dal Tar il ricorso della Regione Campania

"Con sentenza n.1178 di oggi, il Tar Campania ha accolto il ricorso della Regione Campania avverso il ministero per le Politiche di Coesione, e ha assegnato al Dipartimento per la Coesione il termine di 45 giorni per la definizione dell'istruttoria e la predisposizione dello schema di accordo da sottoscrivere con la Regione Campania, riservandosi la nomina di un commissario ad acta nell'ipotesi di elusione del termine stabilito". E' quanto si legge in una nota della Regione Campania in merito al Fondo di sviluppo e coesione.

Il Tar Campania assegna così al Dipartimento per le Politiche di Coesione un termine preciso e inderogabile per definire l'istruttoria.

Da un anno e mezzo, ricorda la nota, "la Regione Campania ha risposto a tutte le richieste del ministero, ma senza esiti positivi. L'attuale pronuncia del Tar pone un punto fermo rispetto a una procedura che non si può tenere bloccata a tempo indeterminato. E' un modo per salvaguardare 12mila posti nel comparto della cultura e dello spettacolo, e per consentire di creare posti di lavoro senza ulteriori perdite di tempo".





