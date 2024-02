Investimenti esteri in Cina nel 2023 ai minimi da 30 anni

Gli investimenti diretti di imprese straniere (Fdi) in Cina sono saliti nel 2023 di appena 33 miliardi di dollari, al livello più basso dal 1993, a sottolineare le sfide di Pechino per attirare nuovi fondi a sostegno della sua economia, tra il calo della fiducia e gli investitori alla ricerca di rendimenti più elevati. Secondo la State Administration of Foreign Exchange (Safe), i flussi dello scorso anno sono stati inferiori dell'82% rispetto a quelli del 2022. L'indicatore Safe è più volatile rispetto ad altri sugli investimenti diretti in quanto comprende una gamma più ampia di attività legate agli afflussi di capitali esteri.



