Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha indicato i nomi per il consiglio generale della Fondazione Compagnia di San Paolo. Si tratta di Marco Gilli e Mariagrazia Pellerino. La comunicazione e stata inviata ai rappresentanti del Consiglio comunale.

Gilli, ex rettore del Politecnico di Torino, è il probabile successore di Francesco Profumo dal momento che per consuetudine il presidente viene scelto tra i nomi indicati dal sindaco.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA