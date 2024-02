Trattori: 'oggi in Vaticano per Angelus, benedizione ci aiuterà'

"Con questa benedizione potremmo trovare la forza per vincere la partita": è quanto scrivono le organizzazioni di protesta dei trattori che al momento sono già a Piazza Pio XII, in Vaticano, in attesa dell'Angelus del Papa.

"Con grande sorpresa oggi abbiamo ricevuto una mail e una chiamata dalla segreteria del Papa - scrivono in un messaggio - con il benestare di entrare e assistere alla messa in piazza San Pietro a Roma con Ercolina2! Siete tutti invitati senza bandiere né trattori, ci ritroveremo verso le ore 10:00 in piazza San Pietro".

"Capiamo che il tempo per l'organizzazione" dell'evento "è molto ristretto però - aggiungono - questo è un invito che capita solo una volta nella vita, vi aspettiamo numerosi!".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA