Schlein, il governo è saltato sui trattori ma prende in giro

"Dobbiamo ascoltare la sofferenza e il grido che arriva dal settore agricolo che ha bisogno di essere rimesso al centro delle politiche pubbliche e dell'attenzione delle istituzioni". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Ortona (Chieti), dove ha incontrato anche alcuni operatori agricoli nel corso di un'iniziativa in vista delle elezioni regionali del prossimo 10 marzo.

"Lo dobbiamo fare però - ha proseguito - senza prendere in giro le persone come sta facendo questo governo, che ha fatto la corsa per saltare sui trattori, ma si dimentica che quella protesta è fatta anche perché si é deciso di togliere l'esenzione Irpef al settore agricolo e di togliere il supporto ai giovani agricoltori, quindi si nascondono dalle loro responsabilità, puntando il dito soltanto sull'Europa, ma la verità è che bisogna sostenere quel settore prendendolo per mano. Venerdì abbiamo invitato tutti i rappresentanti del mondo agricolo organizzato, quello grande e quello piccolo, le cooperative e le associazioni, al partito per una riflessione su come dare soluzioni concrete".



