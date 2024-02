La Cina all'Ucraina, 'non vendiamo armi letali a Mosca'

La Cina ha ribadito all'Ucraina di "non vendere vende armi letali" alla Russia. E' quanto ha detto il ministro degli Esteri Wang Yi in un incontro ieri a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monano con la controparte Dmytro Kuleba. "La Cina non trae alcun vantaggio dalla situazione e non vende armi letali alle parti di un conflitto", ha detto Wang, secondo un resoconto della diplomazia di Pechino.

L'incontro è quello di più lato livello avvenuto finora di persona tra funzionari di Cina e Ucraina dall'aggressione militare della Russia in Ucraina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA