Ancora fiori per Navalny davanti al Muro del Dolore di Mosca

A Mosca si continua per il terzo giorno di fila a ricordare l'oppositore Alexey Navalny deponendo fiori ai piedi del Muro del Dolore, un monumento dedicato alle vittime della repressione sovietica. Lo ha constatato l'ANSA sul posto. La polizia ha transennato la piazza su cui sorge il monumento e controlla borse e tracolle di chi vuole commemorare il dissidente morto nel carcere dell'estremo nord in cui era rinchiuso per motivi politici.

I fiori, i ceri e i messaggi deposti ieri davanti al monumento sembrerebbero essere stati rimossi, altri fiori continuano però a essere lasciati adesso davanti al memoriale.





