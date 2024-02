Trattori: domani delegazione agricoltori sarà all'Angelus

Domani la protesta dei trattori si sposta in Vaticano: gli organizzatori hanno annunciato la partecipazione di una delegazione di agricoltori all'Angelus in Piazza Pio XII. Secondo quanto riferito dovrebbe essere presente anche la mucca Ercolina - già vista anche al Festival di Sanremo - per ricevere la benedizione di Papa Bergoglio.

Intanto la protesta dei trattori è tornata nelle vie di Roma: questa mattina cinque mezzi agricoli, partiti dal presidio di via Nomentana, sono giunti nella centralissima Bocca della Verità dove si è tenuta una manifestazione organizzata dal Maf, Movimenti agricoli federati, insieme a una rappresentanza di Riscatto agricolo e 14 delegazioni regionali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA