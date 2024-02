Diverse persone sono state fermate anche stamane dalla polizia in diverse città russe mentre partecipavano a raduni in memoria di Alexei Navalny. Lo riferisce l'ong Ovd-Info. Secondo l'agenzia Afp a Mosca i fermati sono una quindicina. Ovd-Info rende noto che tra i fermati a San Pietroburgo c'è un prete ortodosso che voleva celebrare una Messa sulla pubblica piazza per Navalny.



