Crollo a Firenze: impresa appaltatrice, una tragedia immane

"Una tragedia immane, siamo sopraffatti dallo stupore e dal cordoglio": è quanto si legge in una nota inviata all'ANSA dai responsabili di Attività Edilizie Pavesi (Aep), la società appaltatrice dei lavori che si stavano svolgendo presso il cantiere per la realizzazione di un nuovo supermercato a Firenze, colpito dal crollo di ieri mattina. "È il momento del silenzio e del dolore - prosegue l'impresa -.

Siamo a completa disposizione delle autorità, per assicurare tutte le condizioni atte a fare chiarezza su questo drammatico incidente".



