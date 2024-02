Trump, sentenza di Ny una farsa, giustizia sotto attacco

"Interferenza elettorale, caccia alle streghe": cosi' Donald Trump sul suo social Truth dopo la condanna per gli asset gonfiati, definita una "farsa totale". Il tycoon attacca il giudice "disonesto", la procuratrice generale "totalmente corrotta che si e' candidata promettendo di incastrarmi. "Il sistema giudiziario nello Stato di New York, e in America nel suo insieme, è sotto attacco da parte di giudici e pubblici ministeri partigiani, delusi e prevenuti", aggiunge, denunciando una sentenza "illegale, anti americana contro me, la mia famiglia e il mio incredibile business".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA