Oggi la Giornata nazionale del risparmio energetico

Si celebra oggi, venerdì 16 febbraio, la seconda Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, istituita con la legge 34 del 2022.

La Giornata cade in concomitanza con l'iniziativa "M'illumino di meno", organizzata dal 2005 dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2, per celebrare l'entrata in vigore del Procollo di Kyoto sul clima.

La giornata prevede spegnimenti delle luci di edifici pubblici, biciclettate, passeggiate ecologiche e cene antispreco, concerti in acustico, allenamenti a lume di candela, piantumazione di alberi. Aderiscono all'iniziativa fra gli altri il Quirinale, il Senato, Palazzo Chigi, la Banca d'Italia, l'ambasciata di Francia, l'Ispra, il Politecnico di Milano e diverse Regioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA