Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del torneo Atp 500 di Rotterdam, superando i quarti grazie al ritiro del suo avversario. Il canadese Milos Raonic si è arreso sull'1-1 nel secondo set dopo aver perso il primo per 7-6 a causa di un problema ad un fianco.

L'azzurro affronterà domani l'olandese Tallon Griekspoor, che ha avuto la meglio sul finlandese Emil Ruusuvuori per 7-5, 7-6.





