Asset gonfiati, Trump condannato a pagare 354 milioni

Il giudice Arthur Engoron ha condannato Donald Trump e i suoi due figli Donald Jr ed Eric a pagare 354 milioni nel processo civile a New York per aver gonfiato gli asset della holding di famiglia allo scopo di ottenere condizioni piu' vantaggiose da banche e assicurazioni.

Oltre alle sanzioni, Trump è stato bandito per tre anni dal fare affari nello Stato di New York o avere ruoli apicali in qualsiasi azienda dell'area. Mentre Eric e Don jr sono stati baniditi dal fare affari a New York per due anni e condannati a pagare una sanzione da 4 milioni di dollari ciascuno.



