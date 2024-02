Uccide il fratello dopo una lite e fugge, fermato un 19enne

È stato rintracciato dai carabinieri il 19enne che a Gioia Sannitica, comune dell'Alto Casertano, avrebbe accoltellato e ucciso al culmine di una lite il fratello 25enne ferendo poi gravemente l'altro fratello di 24 anni. Il presunto omicida aveva fatto perdere le proprie tracce dopo il fatto. Ricercato dai carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese e del Reparto Operativo di Caserta, è stato ritrovato nella notte e condotto in caserma, dove è stato interrogato e potrebbe essere fermato per omicidio e tentato omicidio. A contattare i carabinieri ieri dopo l'episodio è stato il fratello 24enne rimasto ferito, che al momento si trova in ospedale.



