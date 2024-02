Cina: Wang Yi questa settimana in Germania, Spagna e Francia

Il capo della diplomazia cinese Wang Yi si recherà in Europa questa settimana per partecipare alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in Germania. Lo ha annunciato oggi il suo ministero in un comunicato stampa. Il tour europeo di Wang è in programma dal 16 al 21 febbraio e toccherà anche Spagna e Francia, ha aggiunto la diplomazia cinese.

Pechino sottolinea che la visita di Wang in Spagna sarà la prima in sei anni, mentre il suo viaggio in Francia rientra nel 60mo anniversario delle relazioni diplomatiche del Paese europeo con la Cina: sotto la guida del generale Charles de Gaulle, la Fancia fu nel 1964 la prima grande potenza occidentale a stabilire relazioni diplomatiche a livello di ambasciatori con la Repubblica popolare cinese. La conferenza di Monaco al via domani riunisce ogni anno l'élite della difesa di tutto il mondo. Wang Yi vi terrà un discorso. Sono previsti una serie di incontri bilaterali tra leader stranieri per discutere del sostegno all'Ucraina nella guerra contro la Russia e della situazione in Medio Oriente. Il segretario di Stato americano Antony Blinken fa parte della delegazione americana, guidata dalla vicepresidente Kamala Harris.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA