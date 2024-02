Le Borse europee aprono in rialzo mentre si attendono le previsioni economiche della Commissione europea ed un intervento della presidente della Bce, Christine Lagarde. Mentre si guarda all'andamento dell'economia globale, con il Regno Unito in recessione, l'attenzione si focalizza sulle prossime mosse delle banche centrali sulla politica monetaria.

Avvio di giornata positivo per Francoforte (+0,45%), Londra e Madrid (+0,39%), Parigi (+0,01%).



