Borsa: l'Asia chiude in rialzo e guarda alle trimestrali

Le Borse asiatiche, orfane dei listini cinesi per il capodanno lunare, concludono la seduta in rialzo. L'attenzione degli investitori si concentra sui risultati delle trimestrali, elemento utile per testare l'andamento dell'economia globale. Sotto i riflettori le prossime decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria, alla luce anche dei dati del Pil giapponese.

Sale Tokyo (+1,21%), ai massimi in 34 anni. Sul mercato valutario lo yen è stabile al cambio col dollaro a 150,10 e sull'euro a 161,10. A contrattazioni ancora in corso positiva anche Hong Kong (+0,47%). Deboli Seul (-0,2%) e Mumbai (-0,01%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo le stime economiche della Commissione Ue. Dal Regno Unito la produzione industriale e il Pil del quarto trimestre. Dalla Spagna l'inflazione in seconda lettura di gennaio e dall'Italia la bilancia commerciale. In mattinata previsto anche un intervento della presidente della Bce, Christine Lagarde. Dagli Stati Uniti le vendite al dettaglio la produzione industriale, l'indice sul manifatturiero e le scorte delle imprese.



