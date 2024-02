Rai, il televoto funziona, nessun voto andrà perso

"Il televoto sta funzionando regolarmente: abbiamo parlato con referenti di Telecom presenti qui e con i notai. C'è una valanga di voti che vengono regolarmente acquisiti, ma non arriva il messaggio di conferma.

Data la mole di preferenze, Telecom ha dato priorità all'acquisizione dei voti stessi. Lo hanno confermato i notai e i referenti di Telecom che sono qui". Lo spiega in sala stampa a Sanremo Fabrizio Casinelli, direttore dell'ufficio stampa Rai, in merito ai problemi che si stanno registrando nel televoto durante la finale del festival.



