Fanno scoppiare petardo, gravissimo un 14enne a Roma

Un ragazzo di 14 anni è stato soccorso in gravissime condizioni nella tarda serata di ieri a Roma dopo aver fatto esplodere, in compagnia di altri cortanei, un petardo in strada. E' accaduto a largo Vicarelli, in zona Casal de' Pazzi. L'allarme è scattato nella notte quando il ragazzo è arrivato all'ospedale. Sul posto i carabinieri che indagano sull'accaduto. Secondo quanto si apprende, avrebbe riportato gravissime ustioni e perso la vista. E' ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche. Ferito anche un amico, accompagnato al pronto soccorso dal papà, ma non sarebbe grave.

I carabinieri stanno ascoltato diverse persone, tra cui i genitori dei ragazzi, per ricostruire l'accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA