Panetta, banche in salute, ora rafforzino le riserve

I bilanci delle banche italiane mostrano "un'immagine positiva" del sistema grazie "anche fattori di natura eccezionale", in primis gli alti tassi di interesse. E' quanto afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo intervento all'Assiom Forex, secondo cui "sarebbe imprudente fare affidamento sull'irrealistica ipotesi che una configurazione così positiva possa ripetersi". E per questo "in vista dei rischi che si delineano va salvaguardata la solidità del capitale" "attingendo all'eccezionale reddito di esercizio dello scorso anno" e costituendo "riserve patrimoniali" con il capitale in eccesso.



