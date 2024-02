Gaza, media: almeno 11 morti in raid di Israele su Rafah

L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno 11 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite ieri sera in un bombardamento israeliano che ha colpito una casa nel quartiere al-Nasr della città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.

Nel loro incontro a Washington, il presidente americano Joe Biden e il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno parlato anche degli sforzi per prevenire un'escalation regionale della guerra in Medio Oriente. "Hanno messo in evidenza la necessità di proteggere i civili a Gaza e aumentare l'assistenza umanitaria e - osserva la Casa Bianca - si sono scambiati le loro opinioni sulle condizioni per una pace durevole per gli israeliani e i palestinesi che include la creazione di uno Stato palestinese con garanzie per la sicurezza di Israele".



