Ubriaco e senza patente uccise un 15enne, niente patteggiamento

E' stata respinta la richiesta di patteggiamento a 4 anni, che aveva avuto l'ok del pm, per Bogdan Pasca, 33 anni, imputato per omicidio stradale per aver travolto, ubriaco e senza patente valida, a bordo di un furgone il 17 luglio scorso, a Garbagnate Milanese, una bici con due 15enni, uno dei quali, Valentino Colia, morì, mentre la ragazza rimase gravemente ferita. Lo ha deciso il gip Luca Milani ritenendo incongrua la pena proposta. Al patteggiamento si sono opposti i familiari della vittima, col legale Carlo Fontana.

Familiari che erano in Tribunale con amici e compagni del 15enne, che indossavano magliette col suo volto.



