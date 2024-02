Riscatto Agricolo, confermato corteo sul Raccordo di Roma

"Confermiamo che stasera ci sarà il corteo dei trattori sul Raccordo anulare. Solo l'orario è da stabilire. Dovrebbe essere intorno alle 21". Lo ha detto Roberto Rosati uno dei portavoce degli agricoltori abruzzesi che ha aderito a Riscatto Agricolo, al presidio dei trattori su via Nomentana a Roma. .

"Questa mattina intorno alle 10 partiremo con 4 mezzi in rappresentanza del nostro gruppo senza creare disagio e scompiglio", ha annunciato invece un altro esponente di Riscatto agricolo Alessio Centini, anche lui al presidio di via Nomentana . Come preannunciato ieri, l'intenzione sarebbe quella di arrivare in centro a Roma, anche in zona Colosseo: "Attraverseremo dei punti 'cardinali' di Roma poi saranno le forze dell'ordine a dirci dove è meglio passare" Sono oltre 500 i trattori degli agricoltori presenti al presidio e giunti da tutta Italia



