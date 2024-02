Quarant'anni con un cuore donato, il record di Bert

Un uomo olandese di 57 anni ha battuto il record mondiale come paziente sottoposto a trapianto di cuore con la sopravvivenza più lunga. Lo riportano i media inglesi.

Si tratta di Bert Janssen, che da quasi 40 anni pieni vive con un cuore donato, ricevuto all'Harefield Hospital nel nord-ovest di Londra nel giugno 1984 e il risultato è stato ora riconosciuto dal Guinness dei primati.

Janssen afferma di essere "ancora grato per l'incredibile dono" che il suo donatore gli ha fatto.

All'uomo è stata diagnosticata una cardiomiopatia dopo aver sviluppato sintomi simil-influenzali quando aveva 17 anni, per la quale è stato candidato al trapianto. Il suo cardiologo nel paese d'origine aveva legami con l'Harefield Hospital e uno dei pionieri dei trapianti, Sir Magdi Yacoub, eseguì l'operazione il 6 giugno 1984.

Sposato di due figli, appassionato pilota di alianti, Janssen ha detto che è stato un "onore" aver raggiunto il traguardo del record. "Non avrei mai potuto immaginare che sarei arrivato così lontano", ha detto.

"La cosa più importante per me è aver stabilito un punto di riferimento per gli altri - ha concluso -. Ora è ufficialmente dimostrato che è possibile arrivare fin qui avendo il cuore di un donatore. Presumo che il traguardo si sposterà ancora un po' più in là e sarò felice se altri batteranno il mio record a tempo debito".



