Oscar: Academy annuncia nuova categoria premi, casting director

I premi Oscar si arricchiscono di una nuova categoria, il casting director. Lo ha annunciato la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l'ente che organizza i premi più ambiti del cinema.

L'ultima volta che è stata creata una nuovo categoria risale al 2001, 'miglior film di animazione', ma bisognerà attendere fino al 2026 per vedere assegnato il nuovo premio. Saranno infatti considerati i film che usciranno nel 2025.

Il nuovo premio contribuirà a dare un riconoscimento a delle categorie spesso ignorate perché lavorano dietro le quinte ma che tuttavia hanno un ruolo chiave nel risultato finale di un film. In particolare il casting director, il responsabile del casting, è la figura che si occupa di coordinare il casting, ossia il lavoro di ricerca e selezione degli attori più adeguati a interpretare i personaggi presenti nella sceneggiatura per la produzione di un'opera cinematografica.

La 96/a edizione dei premi Oscar si svolgerà il 10 marzo. Un regista italiano, Matteo Garrone, è entrato nella corsa con 'Io Capitano'. Il film è candidato ufficiale dell'Italia al miglior film internazionale.



