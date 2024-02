Gaza, Biden: la risposta di Israele è stata esagerata

"La risposta di Israele a Gaza è stata esagerata", ha dichiarato il presidente americano Joe Biden rivendicando di aver fatto pressioni sul governo dello Stato ebraico "per consentire l'ingresso di aiuti umanitari".

"Ho convinto Netanyahu, ho fatto forti pressioni", ha detto Biden in conferenza stampa alla Casa Bianca: "Ci sono moltissime persone innocenti che muoiono di fame, donne e bambini innocenti che hanno disperato bisogno di aiuto. Ho parlato al telefono con i sauditi per portare a Gaza quanti più aiuti possibili". Il presidente Usa ha anche sottolineato che sta premendo per arrivare ad un accordo sul cessate il fuoco e sugli ostaggi: "Ci sto lavorando senza sosta".



