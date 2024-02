Borse europee poco mosse in avvio di seduta con i rendimenti dei titoli di Stato che registrano un lieve rialzo. L'attenzione degli investitori si concentra sulle indicazioni che arrivano dalle banche centrali sul taglio dei tassi. Si guarda in particolare all'andamento dei prezzi negli Stati Uniti ed alla ripresa economica della Cina.

In terreno positivo Londra (+0,08%), Francoforte (+0,06%), Parigi (-0,07%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA