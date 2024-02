Uomo armato barricato in casa a Napoli

Un uomo armato si è barricato in casa nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. E' quanto riferito dalla Questura. Sul posto gli agenti per ricostruire quanto accaduto e se all'interno dell'abitazione ci siano altre persone. L'uomo si è barricato in casa in via Raffaele Testa, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. Sul posto si sono recate le unità operative di primo intervento e un negoziatore della Polizia di Stato. Si cerca di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e se ci siano persone coinvolte. Ha sparato in aria dal balcone della sua abitazione e poi si è rinchiuso in casa dove ora è barricato. Momenti di panico questa mattina in via Raffaele Testa, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Sul posto si trova la Polizia. Secondo quanto hanno riferito alcuni vicini, l'uomo in passato lavorava come guardia giurata ma poi aveva perso il posto forse in seguito al tentativo di furto della sua pistola durante il quale era stato anche ferito. Secondo quanto si apprende, ha tre figli, due dei quali si trovavano stamattina a scuola, il terzo in gita con la classe. Non è ancora chiaro se all'interno dell'abitazione vi sia o meno la moglie dell'uomo.





