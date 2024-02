Trattori, 'entreremo a Roma se Lollobrigida non ci riceve'

"Se non avremo risposte i nostri trattori usciranno dal presidio e andranno liberi" per Roma. Lo dice Andrea Papa, uno dei leader di Riscatto agricolo, parlando di un "ultimatum" al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. "Vogliamo un incontro con il ministro ma finora nessuno ci ha contattato - aggiunge - La manifestazione di domani a San Giovanni è l'unico risultato positivo di questi giorni e domattina i nostri dieci trattori si muoveranno dal presidio scortati dalle forze dell'ordine". Ma se il ministro non risponderà all'ultimatum che scade sabato alle 12, conclude, i trattori "andranno liberi per la città"



