"Non condivido una parola di quello che dice Zemmour". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ai cronisti che, a margine di un convegno per i 40 anni del Concordato, gli hanno chiesto se l'ingresso del partito Reconquete! del politico francese in Erc possa raffreddare i rapporti con il Ppe.



