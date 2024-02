Prosegue la sequenza sismica iniziata circa 24 ore fa in provincia di Parma.

Tra le diverse scosse registrate ieri sera dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) se ne segnala in particolare una di magnitudo 3 avvenuta alle 23:14, con ipocentro a 11 chilometri di profondità ed epicentro a cinque chilometri a ovest di Langhirano.

Non si registrano danni a persone o cose.



