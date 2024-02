Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,28%), sprint di Stm e Nexi

Piazza Affari ha chiuso la seduta in rialzo (Ftse Mib +0,28% a 31.064 punti) tra scambi in calo rispetto alle ultime 4 giornate, a 2,5 miliardi di euro di controvalore. In crescita a 157,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 4,3 punti al 3,92% e quello tedesco di 3,8 punti al 2,35%.

Ancora una volta hanno influito i risultati di fine anno, annunciati oggi da Banco Bpm (+0,83%). La trimestrale di Soitec (+5,61% a Parigi) ha spinto invece Stm (+3,54%), migliore titolo del listino. In luce anche Cucinelli (+3,49%) e Moncler (+1,17%) dopo i conti di Kering (+4,91% a Parigi). I risultati dell'olandese Adyen (+21,34% ad Amsterdam) hanno favorito invece Nexi (+0,99%). Bene Pirelli (+2,55%) e Stellantis (+2,12%), che diffonderà i conti il prossimo 15 febbraio, mentre lo hanno fatto oggi Mediolanum (+1,46%) e Banca Generali (-2,54%), maglia nera del paniere. In calo anche Enel (-1,28%), Leonardo (-1,23%), Tim (-1,12%), Poste (-0,72%), oggetto di un'istruttoria dell'Antitrust, e Intesa (-0,81%). Quasi invariate Eni (-0,03%) ed Mps (-0,06%), positiva Unicredit (+0,52%). Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Tod's (+3,77%) e Safilo (+2,79%), sotto pressione invece Elica (-7,62%) e Zucchi (-4,55%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA