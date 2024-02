I lavoratori delle Carrozzerie di Mirafiori del primo turno della linea della 500 elettrica sono in sciopero. Stanno uscendo dallo stabilimento in corteo.

La prima iniziativa di protesta c'era stata ieri quando le tute blu del secondo turno dopo l'assemblea con la Fiom Cgil erano uscite in corteo dalla fabbrica.



