Ong, '4 morti tra cui civili nel raid israeliano in Siria'

"Quattro persone sono rimaste uccise, tra cui due civili, negli attacchi israeliani sulla città di Homs". Lo ha reso noto Rami Abdel Rahman, che dirige l'Ong Osservatorio siriano per i diritti umani.

Il ministero della Difesa siriano ha riferito che "il nemico israeliano ha lanciato attacchi aerei dalla direzione a nord di Tripoli (Libano) prendendo di mira una serie di siti nella città di Homs e nelle sue campagne... uccidendo e ferendo un certo numero di civili".

La televisione di Stato siriana ha mandato in onda alcune immagini che mostrano i soccorritori mentre cercano tra le macerie di quello che sembrerebbe essere un edificio crollato e trasportano dei corpi su una barella. Abdel Rahman, che dirige l'Osservatorio siriano per i diritti umani, ha riferito all'Afp che l'edificio colpito a Homs è completamente crollato. In precedenza, la televisione di stato siriana aveva parlato di "un assalto israeliano" nella Siria centrale, nella provincia di Homs.



